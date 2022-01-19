«Я не сделал ничего плохого, чтобы он обижался на меня». Левандовски - о решении Месси в голосовании

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски оценил решение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси не включать польского игрока в тройку лучших нападающих по итогам 2021 года.

«Вопрос о выборе надо задавать Лионелю. Я не сделал ничего плохого, из-за чего он мог бы обижаться на меня, кроме, может, каких-либо спортивных вещей. Это был его выбор, я должен его уважать», – сказал Левандовски Goal.

Месси поставил на первое место в опросе своего одноклубника Неймара, на второе - еще одного представителя «ПСЖ» Мбаппе, на третье - форварда «Реала» Бензема.