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Дортмундская «Боруссия» проиграла «Санкт-Паули» и вылетела из Кубка Германии

«Шмели» не смогли пробиться в четвертьфинал турнира
Дортмундская «Боруссия» проиграла «Санкт-Паули» и вылетела из Кубка Германии
19 января 2022 00:37
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ФК "Боруссия" (Дортмунд)

В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская»Боруссия» в гостях уступила представителю второй Бундеслиги «Санкт-Паули» и покинула розыгрыш.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличился Этьен Аменьидо. Еще один мяч в свои ворота забил полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель.

Гости смогли ответить точным ударом Эрлинга Холанда с 11-метровой отметки.

Соперник «Санкт-Паули» по четвертьфиналу определится позже.

Кубок Германии
1/8 финала
«Санкт-Паули» (Гамбург) - «Боруссия» (Дортмунд) - 2:1 (2:0)
Голы: Аменьидо, 4; Витсель, 40 (автогол) - Холанд, 58 (с пенальти).

источник: «Советский спорт»
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