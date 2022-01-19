Дортмундская «Боруссия» проиграла «Санкт-Паули» и вылетела из Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская»Боруссия» в гостях уступила представителю второй Бундеслиги «Санкт-Паули» и покинула розыгрыш.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличился Этьен Аменьидо. Еще один мяч в свои ворота забил полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель.
Гости смогли ответить точным ударом Эрлинга Холанда с 11-метровой отметки.
Соперник «Санкт-Паули» по четвертьфиналу определится позже.
Кубок Германии
1/8 финала
«Санкт-Паули» (Гамбург) - «Боруссия» (Дортмунд) - 2:1 (2:0)
Голы: Аменьидо, 4; Витсель, 40 (автогол) - Холанд, 58 (с пенальти).
источник: «Советский спорт»