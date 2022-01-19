«Бохум» переиграл «Майнц» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

18 января на стадионе «Воновиа Рурштадион» в Бохуме состоялся матч между одноименной командой и «Майнцем». Победу праздновали футболисты хозяев со счетом 3:1.
Счет в матче открыли гости усилиями нападающего Карима Онисиво (36-я минута). «Бохум» следом забил три мяча во втором тайме: отличились Милош Пантович (56, 59-я минуты) и Эдуард Левен (80-я минута).
Таким образом, «Бохум» вышел в 1/4 Кубка страны. Ранее эта команда прошла «Вупперталлер» (2:1) и «Аугсбург» (3:2). Слеующий соперник по турниру определится позднее.
Кубок Германии
1/8 финала
«Бохум» (Бохум) - «Майнц» (Майнц) - 3:1
Голы: Пантович 56, 59, Левен 80, - Онисиво 36
источник: «Советский спорт»