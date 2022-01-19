«Ювентус» разгромил «Сампдорию» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» дома разгромил «Сампдорию» и вышел в четвертьфинал турнира.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу туринцев, в составе которых отличились Хуан Куадрадо, Даниэле Ругани, Паулу Дибала и Альваро Мората, реализовавший пенальти.
Гости смогли ответить только голом престижа в исполнении Андреа Конти.
Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри вышли в четвертьфинал турнира, в котором сыграют с победителем пары «Сассуоло» - «Кальяри».
Кубок Италии
1/8 финала
«Ювентус» (Турин) - «Сампдория» (Генуя) - 4:1 (1:0)
Голы: Куадрадо, 25; Ругани, 52; Дибала, 67; Мората, 77 (с пенальти) - Конти, 63.