«Челси» в гостях не смог переиграть «Брайтон»

18 января на стадионе «Амекс» состоялся матч 24-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме на 28-й минуте счет открыл Хаким Зиеш с передачи Канте. На 60-й минуте хозяева сумели отквитать один мяч усилиями Адама Уэбстера.

Таким образом, «Челси» остался на третьем месте в турнирной таблице с 44-я очками. Отставание подопечных Томаса Тухеля от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 12 баллов. В активе «Брайтона» девятая строчка и 29 баллов.

Следующий матч «Челси» состоится дома против «Тоттенхэма» 23 января, а «Брайтон» отправится в гости для встречи с «Лестером» в этот же день.