Деменко рассказал, какие футболисты нужны «Спартаку»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко поделился своим мнением о трансферной политике клуба в зимнее окно.

«Много сейчас говорят о Николсоне. Он составит конкуренцию Соболеву и другим ребятам впереди. Классен — это тоже усиление. Насчет Хлусевича посмотрим. Ваноли будет за ним наблюдать на тренировках, в товарищеских матчах.

Есть проблемы с центральными защитниками. Жиго не полетел на сборы, и ходят разговоры, что он хочет отправиться в «Марсель». Но, как я понял, Жиго не хотят отпускать. Хотя в перспективе эту позицию надо укреплять, как и позицию крайнего защитника.

Если брать атакующие действия, нужен игрок, который развивал бы атаку, начинал бы атаки, развивал интересные проходы, пригодился бы «Спартаку», - приводит слова Деменко «Еврофутбол».

Напомним, после 18-гл тура «Спартак» расторг контракт с Руки Виторией, которого сменил Паоло Ваноли.

Команда ушла на зимнюю паузу, занимая девятое место в турнирной таблице РПЛ.