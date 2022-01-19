Экс-футболист «Москвы» рассказал, как врачи спасли ему жизнь

Бывший защитник ФК «Москва» Мариуш Йоп вспомнил непростой период в своей жизни, когда его здоровье испытывало серьезные проблемы.

«Еще когда играл в футбол, знал, что у меня есть проблемы. И понимал, что рано или поздно потребуется пересадка печени.

Печень просто разрушалась и функционировала неправильно. Но все закончилось хорошо. Я получил следующую жизнь. И если бы не врачи, меня бы уже не было.

Есть база доноров и очередь, по которой ты получаешь разные органы. Я встал в очередь, ждал случая, когда орган появится. Я благодарен за то, что получил другую жизнь», - приводит слова польского легионера «Чемпионат».

Напомним, футболист выступал за «горожан» с 2004 по 2009 годы, проведя в их составе 86 матчей и забив четыре мяча.