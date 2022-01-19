Катар-2022: Стала известна минимальная цена билета на матч для иностранных болельщиков

Стала известна минимальная стоимость билетов на финальный турнир чемпионата мира-2022 в Катаре.

Для иностранных болельщиков минимальная цена составит около 70 долларов, что на треть дешевле, чем на ЧМ-2018.

Самая доступная категория (только для жителей Катара) будет стоить 11 долларов за билет, тогда как 4 года назад россияне могли купить его вдвое дороже.

Напомним, что чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Сборной России еще предстоит отобраться на мундиаль. В конце марта пройдут стыковые матчи с Польшей.