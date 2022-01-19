«Ньюкасл» сделал запрос по трансферу Балотелли

«Ньюкасл Юнайтед» предпринял попытку приобрести 31-летнего итальянского форварда Марио Балотелли, который в настоящее время выступает в чемпионате Турции.

«Вчера арабская команда сделала предложение по Балотелли. Мы отказались. Мы сказали, что не собираемся его продавать», — цитирует Sport Bible президента турецкого клуба Мурата Санчака со ссылкой на Fanatik.

В нынешнем сезоне в составе «Адана Демирспор» Балотелли забил восемь голов и отдал четыре ассиста в 20 матчах первенства.

Отметим, что в АПЛ Балотелли выступал за «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».