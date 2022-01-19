Йоп рассказал, смеялись ли в России над его фамилией

Экс-футболист Мариуш Йоп рассказал об отношении в России к его фамилии.

«Шутили ли партнеры на эту тему? Если и шутили, то не с фамилией. Но я четко понимал: мою фамилию знает вся футбольная Россия. Вообще, у меня очень хорошие воспоминания о вашей стране, ко мне все относились очень позитивно», - приводит слова Йопа «Чемпионат».

Поляк играл в ФК «Москва» с 2004 по 2009 годы. На его счету 101 один матч за российскую команду, а также четыре гола и одна результативная передача. Вместе с «Москвой» Йоп выходил в финал Кубка России-2006/07.