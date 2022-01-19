Марко Розе - о поражении от «Санкт-Паули»: Было немного глупо пытаться сравнять счет в первом тайме

Наставник дортмундской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал поражение от «Санкт-Паули» (1:2) в Кубке Германии на стадии 1/8 финала.

«Мы начали этот вечер не так, как должны были. В первые 15 минут мы сами столкнулись с некоторыми проблемами и сразу пропустили. Было немного глупо пытаться сравнять счет в первом тайме. После 0:2 мы кое-что исправили. Но главный вопрос в том, как начать кубковый матч действующих чемпионов против «Санкт-Паули». Мы с этим не справились», — цитирует Розе официальный сайт клуба.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличился Этьен Аменьидо. Еще один мяч в свои ворота забил полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель.

Гости смогли ответить точным ударом Эрлинга Холанда с 11-метровой отметки.

Соперник «Санкт-Паули» по четвертьфиналу определится позже.