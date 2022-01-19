«Бетис» страшен». Уткин - о сопернике «Зенита» в Лиге Европы

Известный комментатор Василий Уткин поделился своим мнением о сопернике питерского «Зенита» по стыковым матчам Лиги Европы.

«Бетис», соперник «Зенита» в ЛЕ, страшен. Его соперник, конечно, не особо благоденствующий «Алавес», но он так легко и изящно преодолел массированную оборону уже к середине тайма, что теперь резвится во всю сласть.

Главное, что угрожать голом в команде запросто могут человек 5. И есть запас - в любом из смыслов», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне в матче 21-го тура испанской Ла Лиги «Бетис» дома разгромил «Алавес» со счетом 4:0.

После этой победы севильцы набрали 37 очков и продолжают удерживать третье место в турнирной таблице.

Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный - 24 числа в Испании.