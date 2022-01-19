Гаврилов - о назначении Яхья в «Спартак»: Не понимаю такого хода руководства клуба

Экс-игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на назначение алжирского специалиста Антара Яхья на пост технического директора клубной академии красно-белых.

«Если честно, то я даже не знаю этого человека. Непонятно, где и как он работал. Все-таки было бы лучше, чтобы на этой должности был россиянин. Мне кажется, так было бы надежнее. Не понимаю такого хода руководства», - приводит слова Гаврилова «РБ-Спорт».

Яхья кроме игр в составе сборной Алжира известен также по выступлениям за немецкие и французские коллективы.

Всего алжирец провел за сборную своей страны 52 матча, забив семь голов и завершив игровую карьеру в 2017 году.

Напомним, после 18 туров красно-белые с 23 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда вышла в плей-офф Лиги Европы.