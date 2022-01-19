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Талалаев объяснил, зачем в «Ахмат» приглашали Яя Туре

Специалист признался, что не рассчитывал на длительное сотрудничество
19 января 2022 10:34
автор: Александр Шульгин

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, какие функции в тренерском штабе команды выполнял бывший футболист «Манчестер Сити» Яя Туре.

«Когда вылетели из Кубка, оставшиеся пять туров доигрывали. Что бы ни делали, не помогало. Этот стержень должен быть внутри. Если успокаиваешься, это самое страшное. Чтобы научить игроков, как не давать себе поблажки, не выдыхать, мы и привозили сюда Яя Туре.

Яя - профессионализм во всем. Одно дело, когда мы рассказываем, что нереально добиться успеха без культуры работы. А когда личность такого масштаба - другое. Чеченская молодежь проделала индивидуальную работу, в этот сбор они вышли другими после семи индивидуальных тренировок. В этом видим и заслугу Туре. Раньше с ними было работать тяжелее.

Понимали, что Туре можно задержаться с нами только на полгода-год. Для нас его уход потеря, сильнее мы этой зимой не стали», - приводит слова Талалаева Sport24.ru.

Напомним, после 18 туров «Ахмат» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы одержали девять побед и потерпели столько же поражений, ни разу не сыграв вничью.

Яя Туре пришел в команду летом 2021 года и покинул ее в декабре, приняв решение поработать наставником самостоятельно.

источник: Sport24.ru
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