Андрей Талалаев: Проблема многих футболистов - думают, что знают и умеют больше тренеров

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил, с какими проблемами может столкнуться специалист при работе с молодыми игроками.

«Проблема многих футболистов - думают, что знают и умеют больше тренера. Уткин поначалу пришел с каким-то своим планом подготовки. Настояли: надо следовать нашему. Даня упирался: «Мне серб в «Краснодаре» все расписал». Мы ответили: «Ну езжай тогда к этому сербу, мы тебе зачем?» Карапузов такой же: «Я в «Динамо» работал со специальным комплексом для силы, мышцы не растут». Плюс в молодежной сборной индивидуальная программа. Месяца два убеждали делать то, что нужно нам. И Влад изменился: на полтора процента прибавил в мышечной массе. Отсюда прогресс в единоборствах.

С Коноваловым была такая же проблема. Пока не начнет игрок полноценно выполнять все твои указания - бесполезно чего-то ждать», - приводит слова Талалева Sport24.ru.

Напомним, после 18 туров «Ахмат» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Грозненцы одержали девять побед и потерпели столько же поражений, ни разу не сыграв вничью.