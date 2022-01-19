«На тренировках он один из лучших». Рангник - об адаптации Санчо в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о периоде адаптации Джейдона Санчо в стане «красных дьяволов» после перехода из «Боруссии Дортмунд».

«Там больше физических нагрузок, больше давления, хотя он играл за один из крупнейших клубов Германии. Но я думаю, что в целом в лиге больше физической борьбы и выше уровень ожиданий.

Я думаю, что это также связано с множеством разных вещей в его голове. Но на тренировках, когда я вижу, как он тренируется, он один из лучших. Теперь нужно перенести его на поле и показывать в матчах такой же уровень», — цитирует Рангника Sky Sports.

В нынешнем сезоне Санчо провел 17 матчей за «Юнайтед» в АПЛ и забил один гол. Его переход из «Боруссии» нынешним летом составил 85 миллионов евро.