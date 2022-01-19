Андрей Талалаев: Россияне хуже умеют проигрывать - в детстве их приучили, что это маленькая война

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о разнице между отечественными футболистами и легионерами.

«Вообще восприятие наших и легионеров отличается. Россияне хуже умеют проигрывать - в детстве их приучили, что это маленькая трагедия, война. Иностранцы не так зациклены на поражениях. А тут еще и регион. Чеченские ребята не привыкли к резкости, повышению голоса. Ревностно относятся к замечаниям. Пришлось перестраиваться всем», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, после 18 туров «Ахмат» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Грозненцы одержали девять побед и потерпели столько же поражений, ни разу не сыграв вничью.