Гурам Аджоев: «Арсенал» работает в направлении усиления состава

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал трансферную политику клуба в зимнее окно.

«Понимаю, что трансферные новости всегда всех очень интересуют, это абсолютно нормально и объяснимо. Но хочу сказать, что тот состав, который у нас есть сейчас, вполне конкурентоспособный. Он подходит для решения тех задач, которые стоят перед тульским «Арсеналом», в команде собраны хорошие, качественные футболисты. Да, усиление всегда необходимо, и мы работаем в этом направлении. Но это должно быть именно усиление, а не просто формальное привлечение нового игрока.

Комментировать различные слухи и ход переговорного процесса по тому или иному футболисту мы не будем. Если же состоится реальное подписание кого-либо из новичков, то непременно об этом сообщим», - приводит слова клубного босса ТАСС.

Напомним, после 18 туров «Арсенал» с 19 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Первый матч после зимней паузы туляки проведут 26 февраля на выезде против «Сочи». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.