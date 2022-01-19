Светлана Журова - о Евро-2032: У России хорошие шансы провести турнир

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и ныне депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможном принятии России Евро-2032. Страна рассматривает возможность подать заявку на проведении турнира.

«В России проходят лучшие спортивные состязания в мире. За плечами недавний самый успешный чемпионат мира по футболу, о котором все иностранцы до сих пор очень хорошо отзываются.

Заявку надо подавать обязательно и приложить максимум усилий для того, чтобы ее одобрили. Думаю, у России хорошие шансы на проведение Евро-2032. Опыт у нас огромный, инфраструктура на уровне», — сказала Журова Sport24.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что РФС выдвинул идею подать заявку на проведение Евро-2032 в России.

Ранее на территории страны уже проводились крупные футбольные турниры: Кубок Конфедераций и чемпионат мира. Кроме того, Москва дважды принимала финалы еврокубков.

В 2021 году в Санкт-Петербурге прошли четыре матча Евро-2020, а в 2022 город примет финал Лиги чемпионов.