Полузащитник сборной России Фомин - о стыковом матче с Польшей: Все зависит от нас

Полузащитник московского “Динамо” и сборной России Даниил Фомин высказался о команде Польши, с которой подопечные Валерия Карпина сыграют в стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.
“Соперник очень серьезный, с такими звездами, как Роберт Левандовски и Петр Зелиньски. У них очень хороший состав. Но мы играем дома, на стадион придет много болельщиков, и все зависит от нас. Нужно хорошо подготовиться, а в марте посмотрим, кто окажется сильнее”, - приводит слова Фомина пресс-служба “Динамо”.
В случае успеха в матче с поляками сборную России ждет встреча в финале квалификации с победителем противостояния между Чехией и Швецией.
источник: ФК Динамо (Москва)