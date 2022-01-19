Джеррард планирует пригласить Суареса в «Астон Виллу»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард хочет усилить состав команды уругвайским нападающим мадридского «Атлетико» Луисом Суаресом.
Как сообщает в своем твиттере журналист Жерар Ромеро, трансфер может состояться летом по истечении срока контракта форварда со своим нынешним клубом.
Gerrard ha llamado a Luisito para el verano (Puntualizo) https://t.co/ORpRNdWx4v— Gerard Romero (@gerardromero) January 18, 2022
В текущем сезоне Суарес провел 27 матчей, в которых забил девять мячей.
Напомним, уругваец и наставник бирмингемцев вместе выступали за «Ливерпуль» до отъезда Суареса из Англии.