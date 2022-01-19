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Мухин чаще всех футболистов проверялся на допинг в РУСАДА

Мухин с прошлого года выступает за армейцев.
19 января 2022 11:42
автор: Александр Бойченко

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин чаще других проверялся на допинг в 2021 году. Хавбек трижды проходил тестирование на возможное применение запрещенных веществ.

В прошлом году 20-летний футболист трижды проходил тестирование в РУСАДА. На допинг дважды проверялись 11 игроков: Ильзат Ахметов, Игорь Акинфеев, Иван Обляков (все трое из ЦСКА), Дмитрий Баринов (»Локомотив»), Кирилл Кравцов, Даниил Круговой, Андрей Мостовой (все трое из «Зенита»), Дмитрий Тихий (»Химки»), Арсен Захарян («Динамо»), Владислав Камилов («Уфа»), а также Федор Смолов, перешедший в январе из «Локомотива» в московское «Динамо».

В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей за красно-синих в РПЛ. Он перешел в стан армейцев из московского «Локомотива» в июле прошлого года за 170 тысяч евро.

источник: ТАСС
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