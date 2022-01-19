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Агент экс-вратаря «Рубина» Коновалова рассказал о переходе футболиста в шотландский «Ливингстон»

Контракт с россиянином подписан на полтора года
19 января 2022 11:43
автор: Александр Шульгин

Агент бывшего голкипера казанского «Рубина» Ивана Коновалова - Джамал Акаев раскрыл подробности перехода футболиста в шотландский «Ливингстон».

«Активная работа по Ивану велась с начала декабря. Рассматривали разные направления. К примеру, шведский «Гетеборг» проявлял предметный интерес. Наверное, можно сказать, что «Ливингстон» был более настойчив.

Большую роль сыграл главный тренер команды Дэвид Мартиндейл. Также хотелось бы выразить благодарность руководству «Рубина» за то, что пошли на встречу», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, после 21 тура «Ливингстон» с 23 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии.

Сумма трансфера 27-летнего Коновалова составила 300 тысяч евро.

Иван является воспитанником московского «Спартака».

источник: Чемпионат.com
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