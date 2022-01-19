Защитник «Барселоны» Дани Алвес заявил, что его целью является выступление на ЧМ-2022

Защитник «Барселоны» Дани Алвес планирует сыграть на чемпионате мира в 2022 году. Прошлое мировое первенство игрок пропустил из-за травмы.

«Я живу целями, и они всегда должны быть краткосрочными. Моей первоочередной задачей было вернуться в «Барселону». Теперь это стало чемпионатом мира, потому что предыдущий я пропустил из-за травмы. Я буду усердно работать, чтобы заслужить право быть там. Я знаю, что это зависит от уровня игры, которую я здесь продемонстрирую», — цитирует Алвеса пресс-служба «Барселоны».

В прошлом году футболист вернулся в «Барселону». В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился триумфатором Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В первый период карьеры за этот клуб он провел 391 игру во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 101 голевую передачу.