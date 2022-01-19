Фомин - о Смолове: Он и футболист хороший, и человек прекрасный

Полузащитник московского “Динамо” Даниил Фомин высказался о своем новом одноклубнике Федоре Смолове.
“Я Федю давно знаю: когда я только начинал в «Краснодаре», он там выступал. Плюс сейчас за сборную вместе играли. Он и футболист хороший, и человек прекрасный. Сразу вписался в команду, будто давно уже за нее выступает. В коллективе никаких проблем у него нет”, - приводит слова Фомина пресс-служба “Динамо”.
Смолов подписал контракт с бело-голубыми до окончания июня 2024 года.
Напомним, что Смолов находился в клубной системе «Динамо» с 2007 по 2015 годы. За это время он отыграл за команду 77 матчей, забил три гола и отдал четыре ассиста. Москвичи отдавали нападающего в аренду в «Фейеноорд», «Анжи» и «Урал».
источник: ФК Динамо (Москва)