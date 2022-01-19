«Зенит» близок к подписанию нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто

Петербургский «Зенит» близок к приобретению нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, переход 20-летнего бразильца в стан сине-бело-голубых оставляет шанс для «Лиона» подписать форварда питерцев Сердара Азмуна, замену которому искал «Зенит».
Напомним, что Альберто выступает за «Интернасьонал» с августа 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 84 матча, забил 29 голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до 31 июля 2025-го.
источник: RMC Sport