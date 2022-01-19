Юрий Семин: Я бы очень хотел, чтобы Евро-2032 прошло в России

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном проведении чемпионата Европы-2032 в России.

«Я бы очень хотел, чтобы Евро-2032 провели в России. Это пойдет на пользу нашей стране во всех направлениях. У нас есть хорошие традиции в организации больших мероприятий, особенно футбольных», - приводит слова Семина Sport24.

Ранее появилась информация, что Россия рассматривает возможность участия в конкурсе заявок на право проведения европейского первенства.

Напомним, что 2018 году Россия стала хозяйкой чемпионата мира. Позднее Международная федерация футбола (ФИФА) признала турнир в России лучшим в истории.