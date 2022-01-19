Билеты на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге будут стоить от 8 тысячи рублей

УЕФА определился с ценами билетов на финал Лиги чемпионов текущего сезона, который пройдет в этом году в Санкт-Петербурге, сообщает “Матч ТВ”.
По данным источника, стоимость самых дешевых билетов составит 90 евро или почти 8 тысячам рублей. Билеты второй категории будут стоить 490 евро (43 тыс. руб.), а первой - 690 евро (60 тыс. руб.). Проход на VIP-места обойдется в 1390 евро (120 тыс. руб.).
Напомним, что первые матчи 1/8 финала пройдут 15 февраля, а финал в Санкт-Петербурге 28 мая. Российские клубы покинули турнир на стадии группового этапа.
источник: Телеканал «Матч ТВ»