Дмитрий Селюк: Генуя в часе езды от Монако. Миранчук будет к Головину в гости ездить

- Были разговоры, что Миранчуку лучше было уйти в «Верону». Не знаю, откуда такой вариант всплыл и был ли он. Мол, это лучше, чем «Дженоа»…

- Генуя расположена всего в часе езды от Монако. Будет ездить в гости к Головину. До Милана тоже час езды. Это что касается географии.

А что касается футбола, «Дженоа» все время вылетает, но никак не вылетит.

- Заиграет Миранчук в «Дженоа»?

- Ну, если там не заиграет, тогда надо возвращаться в Россию. Шомуродов играл в «Дженоа», проявил себя и перешел в «Рому». Алексей это имеет в виду.