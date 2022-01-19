Дмитрий Селюк: Генуя в часе езды от Монако. Миранчук будет к Головину в гости ездить

- Были разговоры, что Миранчуку лучше было уйти в «Верону». Не знаю, откуда такой вариант всплыл и был ли он. Мол, это лучше, чем «Дженоа»…
- Генуя расположена всего в часе езды от Монако. Будет ездить в гости к Головину. До Милана тоже час езды. Это что касается географии.
А что касается футбола, «Дженоа» все время вылетает, но никак не вылетит.
- Заиграет Миранчук в «Дженоа»?
- Ну, если там не заиграет, тогда надо возвращаться в Россию. Шомуродов играл в «Дженоа», проявил себя и перешел в «Рому». Алексей это имеет в виду.
источник: «Советский спорт»