Стала известна дата объявления цен на билеты финала ЛЧ в Санкт-Петербурге

Cоюз европейских футбольных ассоциаций определился с датой объявления стоимости билетов на решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/22, который пройдет в Санкт-Петербурге.
«Как и сообщалось ранее, УЕФА планирует объявить цены по билетной программе финала Лиги чемпионов в марте», — приводит ТАСС текст заявления пресс-службы оргкомитета турнира.
Напомним, что матч на стадионе «Газпром Арена» пройдет 28 мая.
Ранее в СМИ сообщалось, что делегация УЕФА посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург с 7 по 10 февраля.
источник: ТАСС