Михаил Боярский: Если Азмун уйдет, «Зенит» потеряет душу

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился мнением о возможном уходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна из петербургского клуба.

«Я считаю Азмуна лучшим игроком «Зенита», он очень полезный игрок. Азмун - это сердце команды, стремительность, мастерство, он один из тех, кого можно называть зенитовским игроком. Если Азмун уйдет, «Зенит» потеряет душу», - приводит слова Боярского Bobsoccer.

На форварда петербургской команды претендуют итальянский «Ювентус» и французский «Лион».

Действующее соглашение с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в фервале 2019 года за 12 млн евро. С тех пор он провел за команду 104 матча, забил 62 гола и отдал 34 результативные передачи.