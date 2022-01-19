Гасперини блокирует сделку Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа»

«Дженоа» и «Аталанта» полностью согласовали детали перехода российского полузащитника Алексея Миранчука, но главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини блокирует сделку. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, сейчас в «Аталанте» сложная ситуация с футболистами - несколько игроков команды сдали положительные тесты на COVID-19, поэтому специалист не хочет отпускать хавбека сборной России.

Ранее появилась информация, что генуэзский клуб планирует арендовать 26-летнего хавбека до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Напомним, Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл 15 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.

Довавим, что «Дженоа» занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков в 22 турах. Отставание от спасительной 17-й строчки, на которой располагается «Венеция», составляет шесть очков.