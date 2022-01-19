Колоскова устраивают цены билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о появившейся информации о ценах на билеты финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.
«Не знаю, справедлива ли такая стоимость за билеты, но все-таки это финал Лиги Чемпионов — неизвестно, когда в следующий раз он будет в России. Поэтому считаю, это нормальные деньги для России.
Конечно, россияне будут готовы пойти на матч за такие суммы. Наши соотечественники ложи в РПЛ за 30 тысяч покупают, поэтому не вижу тут никаких проблем», - приводит слова Колоскова Sport24.ru.
По информации, “Матч ТВ”, цены на обычные билеты поделят на три категории стоимостью 8, 43 и 63 тысячи рублей. Проход на VIP-места обойдется в 120 тысяч рублей.
Напомним, что первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 15 февраля, а финал в Санкт-Петербурге 28 мая. Российские клубы покинули турнир на стадии группового этапа.