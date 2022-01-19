Языджи стал игроком московского ЦСКА на правах аренды

ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи.

Как сообщает официальный сайт московского клуба, 24-летний футболист будет выступать за армейцев на правах аренды до окончания текущего сезона. Соглашение между ЦСКА и «Лиллем» предусматривает опцию выкупа трансфера турецкого хавбека.

Добавим, что в текущем сезоне Языджи провел 21 матч за французский клуб во всех турнирах. Юсуф забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

ЦСКА на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.