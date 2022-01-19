«Зенит» ведет переговоры по трансферу Плеа

«Зенит» интересуется форвардом Алассаном Плеа, выступающим за менхенгладбахскую «Боруссию».

Как сообщает в своем твиттере инсайдер Фабрицио Романо, на данный момент клубы ведут переговоры о трансфере 28-летнего футболиста. Отмечается, что на Плеа также претендует «Ньюкасл». Английский клуб хочет подписать француза этой зимой.

В текущем сезоне Плеа провел 18 матчей в чемпионате Германии и забил три мяча.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» планирует приобрести форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.