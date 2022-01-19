Переговоры о покупке акций «Спартака» эмиратским фондом могут начаться после завершения сезона

Представители фонда Mubadala Investment Company хотели бы приступить к переговорам по поводу приобретения части акций «Спартака» после завершения сезона.

Как отмечает «Метарейтинг», на дополнительные условия соглашения может повлиять место команды по итогам текущего чемпионата.

Ранее в СМИ сообщалось, что речь идет о приобретении примерно 20% акций красно-белых. Представители компании из ОАЭ осмотрели базу и офис московской команды. Mubadala Investment Company готова вкладывать в «Спартак» около 25-30 млн евро в год.

Добавим, что компания связана с концерном City Football Group. Он владеет «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити», «Йокогама» и другими.