Пономарев прокомментировал переход Языджи в ЦСКА

Экс-защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на трансфер полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи.

Сегодня стало известно, что 24-летний футболист будет выступать за армейцев на правах аренды до окончания текущего сезона. Соглашение между ЦСКА и «Лиллем» предусматривает опцию выкупа трансфера турецкого хавбека.

«Главное, что он тусовался в европейском футболе. Надо пробовать! Не нужно смотреть на статистику голов в этом сезоне. Некоторые игроки раскрываются очень поздно. Играют пару лет, блестят два года максимум, а потом сдуваются. Трансферная стоимость в 15 миллионов — очень много! Он должен будет до 30 лет отбарабанить в ЦСКА за эти деньги, если его выкупят. Главное, чтобы не получилось, как с Карвальо», - цитирует Пономарева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Языджи провел 21 матч за французский клуб во всех турнирах. Юсуф забил один мяч и отдал одну голевую передачу.