«Краснодар» под руководством Фарке проиграл «Легии» в контрольном матче

«Краснодар» проиграл польской «Легии» в контрольном матче в рамках первого зимнего сбора.
Встреча в ОАЭ завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Варшавы.
В составе российского клуба отличился Вандерсон. Бразилец забил на 12-й минуте. У «Легии» голы на счету Жозуэ и Матеуша Ветески.
Отметим, что этот матч стал для «Краснодара» первым под руководством Даниэля Фарке. О его назначении стало известно 13 января.
Немецкий специалист сменил на посту главного тренера Виктора Гончаренко.
источник: «Советский спорт»