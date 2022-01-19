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Комитет по этике РФС может рассмотреть пост ЦСКА в соцсетях о переходе Языджи

О трансфере игрока «Лилля» было объявлено 19 января.
19 января 2022 17:47
автор: Александр Поволоцкий

Комитета по этике РФС готов рассмотреть сообщение в социальных сетях московского ЦСКА с презентацией новичка клуба Юсуфа Языджи.

Напомним, что представители армейцев опубликовали вымышленную переписку переговоров с хавбеком.

«Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ», — говорилось в тексте одного из сообщений.

«Если в комитет по этике поступит обращение, мы обязательно рассмотрим этот ролик ЦСКА. Очень некрасиво поступили, на мой взгляд», — цитирует Sport24 председателя комитета Семена Андреева.

Добавим, что после критики пост был удален из соцсетей ЦСКА.

источник: Sport24.ru
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