Комитет по этике РФС может рассмотреть пост ЦСКА в соцсетях о переходе Языджи

Комитета по этике РФС готов рассмотреть сообщение в социальных сетях московского ЦСКА с презентацией новичка клуба Юсуфа Языджи.

Напомним, что представители армейцев опубликовали вымышленную переписку переговоров с хавбеком.

«Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ», — говорилось в тексте одного из сообщений.

Какой же позор и стыдоба. В ЦСКА с ума посходили 🤦🏻‍♂️ https://t.co/NAmkjFAQqn pic.twitter.com/BUmKgnCp5P — Василий Конов (45+) (@VasilyKonov) January 19, 2022

«Если в комитет по этике поступит обращение, мы обязательно рассмотрим этот ролик ЦСКА. Очень некрасиво поступили, на мой взгляд», — цитирует Sport24 председателя комитета Семена Андреева.

Добавим, что после критики пост был удален из соцсетей ЦСКА.