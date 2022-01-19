ЦСКА извинился за шутку в презентации о переходе Языджи

Главный редактор CSKA TV прокомментировала скандальную презентацию новичка клуба Юсуфа Языджи.

Напомним, что представители армейцев опубликовали вымышленную переписку переговоров с хавбеком.

«Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ», — говорилось в тексте одного из сообщений.

Какой же позор и стыдоба. В ЦСКА с ума посходили 🤦🏻‍♂️ https://t.co/NAmkjFAQqn pic.twitter.com/BUmKgnCp5P — Василий Конов (45+) (@VasilyKonov) January 19, 2022

«Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиа группа. Изначально планировался и был утвержден совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока нельзя было его превратить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным. Еще раз приношу извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу», — говорится в тексте сообщения ЦСКА, опубликованном от имени Катерины Кирильчевой.

Ранее постом армейцев заинтересовались в комитете по этике РФС.