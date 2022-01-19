Сергей Семак: Азмун хочет уйти из «Зенита» свободным агентом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем форварда Сердара Азмуна в команде из Санкт-Петербурга.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к иранцу со стороны французского «Лиона», немецкого «Байера» и итальянского «Ювентуса».

«Здесь роль играет исключительно его желание. Сердар хочет доиграть сезон в «Зените», а потом летом в качестве свободного агента перейти в другой клуб» - цитирует наставника «Матч ТВ».

Добавим, что в текущем сезоне Азмун провел за «Зенит» 21 матч, в которых забил десять голов и сделал четыре результативные передачи.