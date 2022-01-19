Грушевский - о переходе Языджи в ЦСКА: Проверить его мы сможем только в деле

Артист Михаил Грушевский прокомментировал переход в московский ЦСКА хавбека «Лилля» Юсуфа Языджи.

Сегодня 24-летний футболист будет выступать за армейцев на правах аренды до окончания текущего сезона. Соглашение между ЦСКА и «Лиллем» предусматривает опцию выкупа трансфера турецкого хавбека.

«Сможет ли Языджи принести пользу ЦСКА, мы увидим уже в ближайших матчах в конце февраля, когда по сугробам будет супердерби «Спартак» — ЦСКА. Языджи как выпрыгнет из сугроба, как расстроит Александра Селихова, — и сразу скажем: «Вот это феерический трансфер!». Мне кажется, это удачное приобретение. Но проверить его мы сможем только в деле, так что рассуждать пока не о чем», — цитирует Грушевского «Газета.Ru».

В текущем сезоне Языджи провел 21 матч за французский клуб во всех турнирах. Юсуф забил один мяч и отдал одну голевую передачу.