Губерниев - о скандальной презентации Языджи: Идиотская шутка, это позорище

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно скандальной презентации новичка ЦСКА Юсуфа Языджи.

Напомним, что в записи была сымитирована переписка между турком и красно-синими. Юсуф долго не отвечал на сообщения клуба, пока армейцы ему не написали, что в России «много Наташ».

«Это абсолютно идиотская шутка. Я нахожусь в ужасе, поскольку представители такой уважаемой команды мало того, что идиоты, так еще и женоненавистники вообще и русских женщин в частности ненавидят. Мне стыдно, это позорище», — цитирует журналиста «Спорт-Экспресс».

Позднее в ЦСКА извинились за пост, а люди, отвечавшие за публикацию, были отстранены от работы.