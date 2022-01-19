«Ференцварош» потерпел поражение в первом товарищеском матче под руководством Черчесова

«Ференцварош» уступил словацкому клубу ДАК в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу соперника венгерской команды Станислава Черчесова. У ДАКа отличились Никола Крстович (18-я минута) и Андрейс Циганикс (28).

Отметим, что этот матч стал первым для Черчесова у руля «Ференцвароша». Российский специалист возглавил клуб 20 декабря прошлого года.

На данный момент клуб из Будапешта занимает первое место в таблице национального чемпионата, набрав 35 очков в 16 матчах.