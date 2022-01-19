Семак объяснил приглашение на просмотр в «Зените» футболиста сборной Казахстана

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, с какой целью в команду на тренировочный сбор приглашен защитник сборной Казахстана Нурали Алип.

»Что касается приглашения на сбор Алипа, вы прекрасно понимаете ситуацию с паспортами. Если мы хотим подписать игрока из РПЛ именно для усиления, то он стоит абсолютно неадекватных денег. В этом отношении клуб не делает больших трат, не переплачивает. Поэтому мы обращаем внимание на игроков, у которых есть потенциал. Мы обязаны пробовать, а получится или нет - посмотрим», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, «Зенит» ушел на зимнюю паузу в ранге лидера РПЛ, однако в двух очках от него расположилось московское «Динамо», с которым питерцы в последнем перед перерывом туре сыграли вничью 1:1.

Свой первый матч после паузы подопечные Семака проведут 28 февраля. «Зенит» дома примет казанский «Рубин».