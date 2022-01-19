Айртон продлил контракт со «Спартаком»

Бразильский защитник московского «Спартака» Лукас Айртон продлил контракт с клубом.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу красно-белых, новое соглашение будет действовать до конца сезона 2025/26.
Напомним, в текущем сезоне 24-летний бразилец провел 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
В своем первом матче после зимнего перерыва красно-белые дома проведут дерби с ЦСКА.
источник: ТАСС