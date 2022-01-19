«Лейпциг» и «Ганновер» вышли в четвертьфинал Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Лейпциг» на своем поле переиграл «Ганзу» и вышел в следующую стадию турнира.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Юсуф Поульсен и Даниэль Ольмо.
В параллельной игре «Ганновер» дома разгромил менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 3:0. Голы на счету Максимилиана Бейера, оформившего дубль, и Себастьяна Керка, реализовавшего пенальти.
Жеребьвка четвертьфинальных поединков состоится позже.
Кубок Германии
1/8 финала
«Лейпциг» - «Ганза» (Росток) - 2:0 (1:0)
Голы: Поульсен, 6; Ольмо, 82.
«Ганновер» - «Боруссия» (Менхенгладбах) - 3:0 (2:0)
Голы: Бейер, 4; 51; Керк, 36 (с пенальти).
источник: «Советский спорт»