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«Лейпциг» и «Ганновер» вышли в четвертьфинал Кубка Германии

Клубы-хозяева одержали уверенные победы
«Лейпциг» и «Ганновер» вышли в четвертьфинал Кубка Германии
19 января 2022 22:23
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ФК "Лейпциг"

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Лейпциг» на своем поле переиграл «Ганзу» и вышел в следующую стадию турнира.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Юсуф Поульсен и Даниэль Ольмо.

В параллельной игре «Ганновер» дома разгромил менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 3:0. Голы на счету Максимилиана Бейера, оформившего дубль, и Себастьяна Керка, реализовавшего пенальти.

Жеребьвка четвертьфинальных поединков состоится позже.

Кубок Германии
1/8 финала
«Лейпциг» - «Ганза» (Росток) - 2:0 (1:0)
Голы: Поульсен, 6; Ольмо, 82.

«Ганновер» - «Боруссия» (Менхенгладбах) - 3:0 (2:0)
Голы: Бейер, 4; 51; Керк, 36 (с пенальти).

источник: «Советский спорт»
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