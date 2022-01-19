Дмитрий Радченко: Если «Зенит» пройдет «Бетис», Семак тут же переподпишет контракт

Бывший нападающий питерского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал ситуацию с контрактом главного тренера команды Сергея Семака.

«А кого «Зенит» может найти лучше Семака? На данный момент, Семак - лучший тренер России. Он сделал историю, став трехкратным чемпионом России. Кто-то скажет: «Конечно, такой состав». Но добиваться успеха с таким огромным составом наоборот сложнее.

Наверное, решение по контракту будет зависеть от результатов клуба. Если пройдут «Бетис», я думаю, Семак тут же переподпишет контракт», - приводит слова Радченко «Чемпионат».

Напомним, Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и с тех пор выиграл с командой все внутренние трофеи, причем чемпионат РПЛ - трижды.

Действующее соглашение специалиста с клубом рассчитано до 31 мая 2022 года.