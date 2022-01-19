«Лилль» переиграл «Лорьян» в матче чемпионата Франции

В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле обыграл «Лорьян».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Исаак Лихаджи и Рейнилдо Мандава. Еще один мяч забил в свои ворота защитник гостей Моритц Йенц. У «Лорьяна» гол на свой счет записал Самбу Сумано.

«Лилль» набрал 32 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Лорьян» с 17 очками остался на 18-й позиции.

В параллельных играх «Страсбур» на выезде переиграл «Клермон» (2:0), а «Монпелье» дома в меньшинстве уступил «Труа» (0:1).

Лига 1

20-й тур

«Лилль» - «Лорьян» - 3:1 (3:0)

Голы: Лихаджи, 10; Йенц, 19 (автогол); Мандава, 31 - Сумано, 90.