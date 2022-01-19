Суд отклонил апелляцию Робиньо и оставил в силе приговор о девятилетнем тюремном заключении

Верховный суд Италии отклонил апелляцию экс-нападающего «Милана» и сборной Бразилии Робиньо на приговор о девятилетнем тюремном сроке футболиста за участие в групповом изнасиловании.

По информации Reuters, игрок, осужденный в 2017 году, в настоящее время находится в Бразилии. Поскольку между странами нет договора об экстрадиции (выдаче преступников), свободе Робиньо в данный момент ничего не угрожает.

Напомним, сам инцидент произошел в Милане в 2013 году в период выступлений форварда за одноименный клуб. Пострадавшей оказалась 22-летняя уроженка Албании.

Робиньо является двукратным чемпионом Бразилии и Испании, а также по разу выигрывал первенство Италии и Китая.

В составе национальной команды футболист провел ровно 100 матчей, в которых забил 28 мячей и выигрывал Кубок Конфедерации (дважды) и Кубок Америки.